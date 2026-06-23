Москва23 июнВести.В новосибирском наукограде Кольцово завершено строительство центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ", передает ТАСС.
Как сообщил директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев, уведомление о завершении строительства передано в Ростехнадзор. По его словам, датой завершения строительства стало 20 июня 2026 года.
Этот центр станет первым в РФ и самым мощным в мире источником синхротронного излучения поколения "4+"говорится в сообщении
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину, что первый эксперимент на этой установке планируется в сентябре.
Синхротрон "СКИФ" позволит "заглядывать внутрь" вещества и получать о его структуре и поведении сверхточные данные.