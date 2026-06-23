Строительство мегаустановки "СКИФ" завершили в наукограде Кольцово Под Новосибирском завершено строительство синхротрона "СКИФ"

Москва23 июн Вести.В новосибирском наукограде Кольцово завершено строительство центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ", передает ТАСС.

Как сообщил директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев, уведомление о завершении строительства передано в Ростехнадзор. По его словам, датой завершения строительства стало 20 июня 2026 года.

Этот центр станет первым в РФ и самым мощным в мире источником синхротронного излучения поколения "4+" говорится в сообщении

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину, что первый эксперимент на этой установке планируется в сентябре.

Синхротрон "СКИФ" позволит "заглядывать внутрь" вещества и получать о его структуре и поведении сверхточные данные.