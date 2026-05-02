Подписан ФЗ о строительстве кампуса Славянского университета в Киргизии Путин одобрил ратификацию соглашения по Славянскому университету в Киргизии

Москва2 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправительственного соглашения с Киргизией, регламентирующего строительство кампуса Киргизско-Российского славянского университета имени первого президента РФ Бориса Ельцина в республике.

Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. В соглашении изложены условия и порядок строительства кампуса. Российская сторона берет на себя обязательства по проектированию, строительству и материально-техническому оснащению комплекса. При этом застройщиком и техническим заказчиком проекта назначена публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства".

Киргизская сторона обеспечивает выделение для строительства не менее 30 гектаров земли с передачей ее университету на праве постоянного безвозмездного пользования. Кроме того, за счет средств Киргизии будут спроектированы и построены инженерно-технические сети до границ участка, предназначенного для кампуса.

Реализация соглашения позволит увеличить численность студентов университета до 15 тысяч человек, отмечали ранее в международном комитете Совета Федерации.