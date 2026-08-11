Москва11 авг Вести.Российский лидер Владимир Путин поздравил ученых с открытием Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) – научной установки класса "мегасайенс", не имеющей аналогов в мире.

Во вторник Путин провел заседание Совета по науке и образованию.

Уважаемые коллеги, прежде всего в завершение хочу еще раз всех поздравить с сегодняшним событием. И благодарю тех, кто непосредственно участвовал в создании СКИФа заявил он в ходе заседания

По его словам, это важное событие для дальнейшего развития образования и науки в России, а также важнейших отраслей производства и экономики, которые будут связаны с итогами работы подобных систем мегасайенс.

Выражаю слова благодарности за эту работу. Надо поблагодарить также и членов совета по науке и образованию за нашу совместную с вами работу на протяжении предыдущего года и всех предыдущих лет, выразить надежду на то, что мы эту работу продолжим подытожил президент

Также во время заседания Путин уточнил, что первые исследовательские станции СКИФ запустят уже в этом году.

О готовности мегаустановки главе государства доложили в июне.