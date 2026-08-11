Москва11 авг Вести.Возможности искусственного интеллекта огромны, они меняют парадигму научных исследований. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент РАН, академик РАН, научный руководитель НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.

Он отметил роль запуска СКИФа - Сибирского кольцевого источника фотонов, подчеркнув, что эта установка является частью отечественного мегасайенс.

[СКИФ] Это одна из таких важных установок в области мегасайенс. Но разговор шел шире о том, что как мы должны с одной стороны такие установки поддерживать во всех аспектах, а с другой стороны мы понимаем, что они формируют большие базы данных. И в этом направлении шла большая дискуссия и большие предложения, как можно эти, на этих баз данных сделать насыпь, скажем, методы машинного обучения, цифровые модели, которые помогали нашим исследованиям объяснил Красников

Он отметил новые возможности в научной деятельности, которые обеспечивает использование ИИ.

Все сегодня понимают, что возможности искусственного интеллекта, в том числе для ученых, они очень большие и фактически меняют парадигму научных исследований, потому что можно и моделировать эксперименты, можно как бы проводить уже дополнительный поиск по большим базам данных, определенные закономерности. И это новые возможности заявил Красников

Мегасайенс (от английского MegaScience - меганаука) - это крупные, дорогостоящие и уникальные научные комплексы и установки для фундаментальных и прикладных исследований.

Ранее журнал Science сообщил, что нейросеть смогла самостоятельно сгенерировать функциональные бактериофаги (вирусы, атакующие конкретные штаммы бактерий). В журнале отметили, что этих вирусов ранее не существовало в природе.