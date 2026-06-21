В РАН сообщили о ежегодном росте числа экспертиз и их значимости для властей

В РАН рассказали о росте числа экспертиз и их значимости для властей В РАН сообщили о ежегодном росте числа экспертиз и их значимости для властей

Москва21 июн Вести.С каждым годом количество экспертиз, которые проводит Российская академия наук, увеличивается, а их результаты становятся руководством к действию для правительства и ведомств. Об этом президент РАН, академик РАН, научный руководитель НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников сообщил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что участие в государственной системе принятия решений всегда было главной задачей академии. Сейчас РАН ежегодно проводит около 80 тысяч экспертиз по разным направлениям.

Одной из главных задач Российской академии наук является, конечно, экспертиза - непредвзятая, объективная, научная, на которую бы государство, правительство, президент мог полностью положиться… [Это] формирование государственного задания на исследования – фундаментальные, поисковые. Это отчеты по фундаментальным исследованиям и по отдельным областям знания. Cкажем, по космосу традиционно. Мы добились того, что эта экспертиза действительно - это руководство к действию для правительства, для ведомств сообщил Красников

Так, например, по договору с Министерством просвещения РАН готовит единые учебники по математике, физике, химии, биологии и информации, подчеркнул он.

Ранее Красников заявил, что приоритетными направлениями для России в исследовании космоса являются поиск жизни во Вселенной, изучение Солнца, миссия на Венеру и лунная программа.