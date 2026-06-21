К базе научных журналов РЦНИ подключились более 300 тысяч исследователей Платформой научных журналов РЦНИ пользуются уже 300 тысяч исследователей

Москва21 июн Вести.Свыше 300 тысяч исследователей уже подключились к электронной базе научных журналов Российского центра научной информации (РЦНИ). Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент РАН, академик РАН, научный руководитель НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.

Он напомнил, что РЦНИ перешел в ведение Российской академии наук и сейчас она на базе платформы научных периодических изданий "электронное место исследователя". У всех материалов будет английская версия, сообщил Красников.

За счет того, что мы заново собираем такую большую коллекцию, она более высокую имеет ценность. Мы видим, как несколько миллионов обращений [поступают] в эту базу данных… Она облегчает работу ученым, которые пытаются, скажем, обогатить себя новыми знаниями. Потому что достаточно легко взять электронную версию журнала… Сегодня, надо сказать, что более уже 300 тысяч наших исследователей… подключены к этой базе РЦНИ и пользуются, скажем, этими методами, которые будут еще больше развиваться заявил Красников

Он отметил, что при работе с электронной базой РЦНИ исследователь сможет использовать возможности искусственного интеллекта.

То есть методом машинного обучения или, скажем, искусственного интеллекта ты можешь большую, как бы, обработку массива, массива данных просто издательств посмотреть не только по ключевым словам, а по тематике. Она может сделать тебе очень хороший обзор, реферат. Она может дать портрет в том числе автора добавил президент РАН

Ранее Красников сообщил, что РАН намерена довести число журналов, выходящих в издательстве "Наука", до 200 за один-два года.