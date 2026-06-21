Москва21 июнВести.Российская академия наук намерена довести число журналов издательства "Наука" до 200 уже через год или два. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент академии, научный руководитель НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.
Он напомнил, что с января этого года издательство "Наука" вошло в состав РАН. Сейчас в нем выходят более 140 журналов.
Мы думаем, что мы буквально через год, через два доведем это [число] до 200 журналов. Соответственно, это не только журналы, редколлегии, но это различные научные книги, которые пишут наши ученые, в том числе и книги о наших ученых, конечно. Безусловно, я считаю, это такой важный шаг и важный момент для Российской академии наук, потому что мы восстанавливаем свою коллекцию научных журналовсказал Красников
Ранее президент РАН сообщил, что ежегодно академия проводит 80 тысяч экспертиз, и их число продолжает расти. Также Красников отметил, что экспертизы стали руководством к действию для правительства.