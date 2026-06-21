В РАН намерены увеличить число журналов издательства "Наука" до 200 за два года

В РАН намерены за два года увеличить число журналов издательства "Наука" до 200 В РАН намерены увеличить число журналов издательства "Наука" до 200 за два года

Москва21 июн Вести.Российская академия наук намерена довести число журналов издательства "Наука" до 200 уже через год или два. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент академии, научный руководитель НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.

Он напомнил, что с января этого года издательство "Наука" вошло в состав РАН. Сейчас в нем выходят более 140 журналов.

Мы думаем, что мы буквально через год, через два доведем это [число] до 200 журналов. Соответственно, это не только журналы, редколлегии, но это различные научные книги, которые пишут наши ученые, в том числе и книги о наших ученых, конечно. Безусловно, я считаю, это такой важный шаг и важный момент для Российской академии наук, потому что мы восстанавливаем свою коллекцию научных журналов сказал Красников

Ранее президент РАН сообщил, что ежегодно академия проводит 80 тысяч экспертиз, и их число продолжает расти. Также Красников отметил, что экспертизы стали руководством к действию для правительства.