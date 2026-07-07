До 100 ученых примет международный научный центр на Шпицбергене на первом этапе

Международный научный центр на Шпицбергене на первом этапе примет до 100 ученых До 100 ученых примет международный научный центр на Шпицбергене на первом этапе

Москва7 июл Вести.Первый этап работы Международного научно-образовательного центра (МНОЦ) на Шпицбергене позволит разместить до 100 исследователей без дополнительных сложностей. В случае роста спроса число резидентов планируют кратно увеличивать. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.

По его словам, инфраструктура центра уже создается, и к октябрю будет полностью развернута — от питания и проживания до логистики по архипелагу.

На Шпицбергене с 2014 года работает российский научный центр, объединяющий 14 организаций и проводящий исследования в области гляциологии, метеорологии, археологии, геологии и биологии. Однако международный центр расширит тематику: зарубежные коллеги, особенно из Китая, проявляют интерес к полярной медицине и высокотехнологичным решениям в здравоохранении.

Также ученые планируют изучать психофизическое состояние людей в условиях полярного дня и ночи, в замкнутых, но комфортных и безопасных сообществах, добавил Неверов.