Москва7 июлВести.Первый этап работы Международного научно-образовательного центра (МНОЦ) на Шпицбергене позволит разместить до 100 исследователей без дополнительных сложностей. В случае роста спроса число резидентов планируют кратно увеличивать. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.
По его словам, инфраструктура центра уже создается, и к октябрю будет полностью развернута — от питания и проживания до логистики по архипелагу.
На Шпицбергене с 2014 года работает российский научный центр, объединяющий 14 организаций и проводящий исследования в области гляциологии, метеорологии, археологии, геологии и биологии. Однако международный центр расширит тематику: зарубежные коллеги, особенно из Китая, проявляют интерес к полярной медицине и высокотехнологичным решениям в здравоохранении.
Также ученые планируют изучать психофизическое состояние людей в условиях полярного дня и ночи, в замкнутых, но комфортных и безопасных сообществах, добавил Неверов.