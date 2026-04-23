Трутнев попросил Путина присвоить научному центру на Шпицбергене имя Чилингарова

Трутнев предложил присвоить научному центру на Шпицбергене имя Чилингарова Трутнев попросил Путина присвоить научному центру на Шпицбергене имя Чилингарова

Москва23 апр Вести.Научно-образовательный центр на архипелаге Шпицберген может получить имя исследователя Арктики, Героя СССР и России Артура Чилингарова. С таким предложением выступил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Идею он озвучил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Прошу присвоить научно-образовательному центру на архипелаге Шпицберген имя знаменитого исследователя Арктики Артура Николаевича Чилингарова сказал Трутнев

Глава государства принял предложение к сведению, но не стал подробно его комментировать.

Также в ходе совещания Путин подчеркнул важность арктического региона и необходимость повышения качества жизни местного населения.