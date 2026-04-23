Москва23 апрВести.Научно-образовательный центр на архипелаге Шпицберген может получить имя исследователя Арктики, Героя СССР и России Артура Чилингарова. С таким предложением выступил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Идею он озвучил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Прошу присвоить научно-образовательному центру на архипелаге Шпицберген имя знаменитого исследователя Арктики Артура Николаевича Чилингарова

сказал Трутнев

Глава государства принял предложение к сведению, но не стал подробно его комментировать.

Также в ходе совещания Путин подчеркнул важность арктического региона и необходимость повышения качества жизни местного населения.