Скворцова рассказала о расширении сети медпунктов в Арктике

Москва12 мая Вести.Сеть медицинских подразделений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на базе спасательных центров МЧС в Арктике будет расширена. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, сообщает ИС "Вести".

Первый центр мы открыли, он заработал с 1 января 2025 года, – Певек (Чукотка), и с 1 марта заработал второй наш центр Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ). Нам предстоит еще сделать вместе с МЧС центры Диксон (Красноярский край), Хатанга (Красноярский край) и Тикси Республики Саха (Якутия) отметила она

Медпункт представляет собой расширенную амбулаторию с реанимацией, операционными, где есть возможность провести любые экстренные хирургические вмешательства.

Глава МЧС Александр Куренков также отметил, что к 2050 году в арктическом регионе МЧС России построит более 20 объектов в рамках реализации проекта сети арктических спасательных центров.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что развитие Арктической зоны является большой и амбициозной задачей, приоритетной для России.