Медицинская помощь на Ямале стала доступнее с открытием нового комплекса МЧС В Арктической зоне появился новый спасательный комплекс МЧС

Москва12 мая Вести.Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России начал свою работу на Ямале, сообщили ИС "Вести" в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ.

Открытие центра прошло при участии руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Также чиновники посетили медицинское подразделение Центра медико-санитарного обеспечения Северного морского пути Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова ФМБА России, которое будет работать в тесном взаимодействии с Арктическим центром.

Новое подразделение оснащено современным оборудованием. В центре есть кабинет врача-специалиста, диагностический блок, процедурный кабинет, две операционные и палата интенсивной терапии.

Наш Центр укомплектован высокопрофессиональными специалистами, способными оказывать широкий спектр хирургической помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций это включает полный цикл реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, а также применение всех необходимых цифровых диагностических методов, что позволяет оперативно проводить телемедицинские консультации заявила Вероника Скворцова

Еще одно подразделение Центра медико-санитарного обеспечения Северного морского пути ФМБА России с января 2025 года работает в Чукотском автономном округе. За прошедший период его специалисты более 170 раз оказали экстренную помощь.