Москва30 апрВести.Утром 30 апреля сотрудники камчатского главка МЧС России переведены на усиленный режим несения дежурства на период празднования Дня весны и труда, а также выходные дни. Об этом говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.
Как правило, в праздники возрастает количество бытовых пожаров и иных происшествий. Для того чтобы более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, спасатели и будут работать в усиленном режимеприводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игоря Михно
Предполагается, что усиленный режим для спасателей продлится до 9.00 4 мая.