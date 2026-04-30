На Камчатке спасатели МЧС перешли на усиленный режим работы Камчатские спасатели переведены на усиленный режим работы

Москва30 апр Вести.Утром 30 апреля сотрудники камчатского главка МЧС России переведены на усиленный режим несения дежурства на период празднования Дня весны и труда, а также выходные дни. Об этом говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.

Как правило, в праздники возрастает количество бытовых пожаров и иных происшествий. Для того чтобы более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, спасатели и будут работать в усиленном режиме приводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игоря Михно

Предполагается, что усиленный режим для спасателей продлится до 9.00 4 мая.