Нейросеть впервые создала рабочий бактериофаг, ранее не существовавший в природе Искусственный интеллект впервые разработал жизнеспособный бактериофаг

Москва7 авг Вести.Американские исследователи представили нейросеть, способную самостоятельно генерировать функциональные бактериофаги (вирусы, атакующие конкретные штаммы бактерий), которые ранее не существовали в природе. Об этом сообщает журнал Science.

В публикации отмечается, что созданные ИИ вирусы демонстрируют эффективность в борьбе с патогенными штаммами кишечной палочки, обладающими устойчивостью к стандартным методам терапии.

Нам впервые удалось получить полностью синтетический геном вируса-бактериофага при помощи геномной большой языковой модели. Используя результаты ее творчества, мы подготовили сразу несколько вариаций жизнеспособных бактериофагов, используя в качестве шаблона уже известный вирус ФХ174 говорится в исследовании

Ученые считают, что использование бактериофагов является перспективным решением проблемы растущей стойкости болезнетворных микробов к антибиотикам и препаратам, которая стала одним из серьезных вызовов для современной медицины.

Отмечается, что человеческая ДНК и поражающие людей вирусы не применялись при обучении созданной ими системы ИИ, поэтому возможность генерирования ею новых вирусов, опасных для здоровья людей, исключена.

Несмотря на это, разработчики призвали к установлению этических и регуляторных норм в сфере применения ИИ в биологических исследованиях, чтобы предотвратить риски случайного или злонамеренного создания вредоносных организмов.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новый способ получения коллагеновых пленок, предназначенных для выращивания клеток роговицы. Новая технология может стать важным инструментом в регенеративном лечении заболеваний и повреждений органов зрения.