РБК: зарплаты философов в сфере ИИ достигают $400 тыс. в год

Разработчики ИИ начали нанимать философов РБК: зарплаты философов в сфере ИИ достигают $400 тыс. в год

Москва29 июл Вести.Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) все чаще привлекают философов к созданию и обучению нейросетей – специалисты по логике, этике и онтологии помогают формировать принципы работы ИИ. Их годовой доход в некоторых компаниях достигает 400 тыс. долларов, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

По данным издания, спрос на философов вырос по мере развития систем искусственного интеллекта, которые способны самостоятельно принимать решения. Разработчикам необходимо не только совершенствовать технические возможности моделей, но и обучать их принципам этики, логики и оценки последствий своих действий.

Основные задачи ИИ – определение сложных концепций и защита аргументов, основанных на ценностях. Философы обучают именно этому рассказала доцент кафедры философии Висконсинского университета в Мэдисоне Аннетт Циммерманн

Как отмечается в публикации, философы уже работают в крупнейших зарубежных компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, включая OpenAI, Anthropic и Google DeepMind. Они участвуют в разработке правил, по которым модели принимают решения, оценивают риски и взаимодействуют с пользователями.

Наем философов – один из первых признаков, что искусственный интеллект начинает менять требования практически ко всем профессиям. ИИ становится новой базовой грамотностью считает основатель компании WMT AI Игорь Никитин

В России массового найма философов для обучения нейросетей пока нет, однако интерес к таким специалистам постепенно растет. Эксперты связывают это с развитием отечественных ИИ-систем и необходимостью учитывать при их обучении этические нормы и культурные особенности.

Ранее стало известно, что нейросеть ChatGPT давала пользователям инструкцию по созданию биологического оружия. Правоохранительные органы при этом не восприняли ситуацию всерьез.