Ученый объяснил, почему надо вежливо общаться с ИИ Разработчик Джейкобс объяснил, почему надо вежливо общаться с ИИ

Москва17 июл Вести.Исследования показали, что вежливость в общении с искусственным интеллектом является залогом его дальнейшего развития. Об этом рассказал кандидат наук по физике и математике, председатель совета директоров ALP Group Лоран Джейкобс в беседе с KP.RU.

По его словам, чтобы сделать нейросети умнее, необходимо общаться с ИИ по-человечески, то есть соблюдая нормы вежливости.

К ИИ нужно относиться, как к проекции человека… Надо понимать следующее: как биологическому существу нам трудно увидеть сознание в железном ящике с электричеством, но с точки зрения математики человеческий разум и искусственный разум - неотличимы объяснил он

По его словам, в мировом масштабе ИИ тратит огромные вычислительные мощности на обработку запросов вежливости, типа: "Привет!", но это стоит того. "ИИ, который мы сейчас все вместе “воспитываем”, в недалеком будущем будет воспитывать новые поколения людей. И наше будущее зависит от того, насколько добрым и вежливым мы сделаем искусственный интеллект", - сказал Джейкобс.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что выпускники российских вузов увеличили использование искусственного интеллекта при написании дипломных работ.