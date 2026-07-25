Психолог раскрыла, почему люди стали чаще делиться переживаниями в чат-ботах Психолог объяснила, почему люди чаще стали искать утешение в беседе с ИИ

Москва25 июл Вести.Человеку всегда важно быть услышанным и не оставаться со своими проблемами один на один – именно поэтому растет популярность использования искусственного интеллекта в качестве личного консультанта. Об этом ИС "Вести" рассказала психолог Любовь Наумова.

Она обратила внимание на доступность нейросетей – для того, чтобы поделиться своими переживаниями, людям не приходится ждать записи к специалисту и платить деньги.

Иногда человеку становится тяжело со своими мыслями… Самое главное в этот момент – нельзя оставаться один на один со своими мыслями. И еще тут есть такая важная причина, что нейросеть не осуждает. Она вам не скажет: "Да, вы виноваты; не надо себя жалеть, возьмите себя в руки; соберитесь, тряпка". Именно этот страх осуждения мешает человеку иногда говорить о своих чувствах сказала Наумова

Психолог напомнила: искусственный интеллект не помогает решать глобальные проблемы – он не может считать интонацию, эмоции и реакцию человека. Однако, по словам специалиста, нейросеть может подтолкнуть человека к тому, чтобы начать саморефлексию.

Сама нейросеть, она не помогает. Она учит человека хотя бы начинать говорить о своих переживаниях. И этоа проблема. Потому что такая проблема живет в голове… Нейросеть – это, знаете, как вот раньше был бумажный дневник. И сейчас нейросеть именно заняла место саморефлексии и [стала] вот этим дневником. Но заменить все-таки она не может, потому что психолог работает не только со словами: он видит интонацию, он видит эмоцию, реакцию человека. Очень часто человек, рассказывая о проблеме, находится совершенно в другом состоянии, когда он передает словами. Это невозможно увидеть, когда ты только читаешь текст отметила она

Психолог предупредила, что раскрывать нейросети свои деяния и тайны не нельзя – они могут быть слиты в открытый доступ. Также специалист порекомендовала в тяжелых случаях обращаться за помощью к психологу, а не к нейросети.

Когда человек переживает тяжелую утрату, длительную какую-то тревогу, депрессию затяжную, психологические травмы – здесь нужна будет по-любому помощь специалиста. Потому что нейросеть, она не несет ответственность за состояние человека. Полноценную психологическую, терапевтическую, медикаментозную работу уже даст психолог добавила Наумова

Ранее стало известно, что запросы российских пользователей китайской нейросети DeepSeek попали в открытый доступ. Как выяснилось, Google проиндексировал публичные ссылки на чаты, которые пользователи создавали для передачи третьим лицам.