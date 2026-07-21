Запросы россиян к DeepSeek появились в поиске Google Переписки пользователей нейросети Deepseek стали всплывать в поиске Google

Москва21 июл Вести.Запросы российских пользователей китайской нейросети DeepSeek попали в открытый доступ. Как выяснилось, Google проиндексировал публичные ссылки на чаты, которые пользователи создавали для передачи третьим лицам.

Страницы появляются через опцию "Поделиться": пользователь отмечает фрагменты переписки, система генерирует общедоступный URL и предупреждает об этом. В выдаче поисковика оказываются только те чаты, где владельцы аккаунтов сознательно включили общий доступ.

Telegram-канал Baza сообщает, что в открытом доступе оказались неожиданные запросы. Один пользователь загрузил рабочий документ и попросил нейросеть устроить "веселую бухгалтерскую игру". Другой хотел перефразировать аналитику про криптовалюты под заголовком "Будущее за акционным юанем".

Кто-то жаловался на "глубокие переживания" из-за ответа "ок" без точки и смайлика в личной переписке и полчаса гадал, как это понять. Еще один пользователь советовался, не пора ли ему к психиатру после эксперимента с вчерашним супом, кетчупом и ванильным мороженым.