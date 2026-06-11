"Астроботы" набирают популярность: люди тратят деньги на онлайн-прогнозы Психолог объяснила, почему люди массово тратят деньги на онлайн-гадания

Москва11 июн Вести.Россияне практически перестали обращаться к гадалкам – на смену им пришли "астроботы". Ежемесячно люди тратят десятки миллионов рублей на онлайн-прогнозы судьбы. С чем связана такая популярность нейросетей для гадания, объяснила в интервью ИС "Вести" клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.

По словам психолога, человек мыслит достаточно примитивно: если нет возможность объяснить какое-то явление, это делается с помощью магии – так было еще в древние времена. Также людям очень важно, чтобы в жизни была предсказуемость.

Когда на сознательном уровне, взрослом, нам сложно анализировать или лень, теряется предсказуемость, в мире человека появляется неопределенность. И мозгу необходимо хоть чем-то заполнить эти пятна… Даже, оказывается, можно заполнить предсказанием, сгенерированным ботом. Не терпит наша душевная жизнь пустоты. Мозгу обязательно нужен какой-то план, причинно-следственная связь… Сразу становится легче, потому что есть представление о будущем сказала Мария Киселева

Когда человек принимает серьезные решения, ему важно с кем-то посоветоваться. Но такая возможность есть не всегда, поэтому люди и обращаются к гадалкам и астрологам.

Тем более сейчас все намного проще. Даже не нужна бесплатная газета с магами и чародеями, просто нажал кнопку в телефоне - и у тебя есть агрегатор советов отметила Киселева

Дальше, рассказала психолог, мозг человека начинает додумывать и выбирать из сгенерированного те факты, которые ему выгодны.

Один раз рекомендация не сбылась, второй раз не сбылась, а на третий - сбылась. И мозг фиксирует то, что он хочет зафиксировать. В среду, например, было рекомендовано сделать что-то: сделали - совпало. Потом опять попадание. И потом ты думаешь, что это работает объяснила эксперт

Однако советы "астроботов" опасны. Люди перестают самостоятельно принимать решения и надеются на искусственный интеллект. Психолог назвала такое поведение проявлением слабости и невозможности человека выдержать определенность.