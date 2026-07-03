Москва3 июл Вести.Почти 60% опрошенных учащихся в России признались, что прибегают к ритуалам на удачу перед каждой серьезной сдачей, а 40% делают это только перед сложными заданиями. Такие данные приводят аналитики геосоциального приложения Blink и образовательного холдинга Skillbox по результатам опроса 1 тыс. респондентов в возрасте 17–24 лет (текст есть в распоряжении ТАСС).

При этом половина опрошенных не верят в приметы всерьез, но признаются, что с ними спокойнее. 41% уверены, что ритуалы действительно работают, и лишь 8% воспринимают их как шутку и полагаются только на себя.

Среди современных практик на удачу — загадывание желаний в одинаковые моменты времени, такие как 11.11 или 22.22 (63%), сохранение "счастливых" картинок, видео и песен (44%), смена заставок и аватарок перед экзаменами (31%), а также хранение стикеров и мемов (около 30%). Некоторые рисуют руны, благодарят вселенную или зажигают виртуальные свечи.

Кроме того, у 40% участников есть общие традиции с однокурсниками или одноклассниками, например, совместные шуточные обзывательства перед входом в аудиторию.