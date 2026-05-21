Гороскоп НАБУ от гадалки Ермака показал, что Украину не спасти от коррупции Гадалка Ермака высмеивала попытки НАБУ пресекать коррупцию на Украине

Москва21 мая Вести.Киевский астролог Вероника "Фэншуй" Аникиевич, с которой бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по политическим вопросам, делала гороскоп Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и утверждала, что ему не светят успехи в борьбе с коррупцией, сообщает РИА Новости.

Агентство изучило соцсети гадалки и нашло в них пост от 23 июля 2025 года. Тогда Аникиевич написала, что "посмотрела ради интереса карту НАБУ", созданного 16 апреля 2015 года.

Я не могу с этого в один голос (заливаюсь, смеюсь – прим. ред.). Эта структура, такой же антикоррупционер, примерно как я "испанский летчик". С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть — нет написала астролог в своей публикации

По ее словам, гороскоп организации показал, что НАБУ учреждалось не для борьбы с коррупцией, а как инструмент политического обслуживания интересов "определенных олигархов".

Кроме того, Аникиевич в ироничном ключе предложила подписчикам рассказать о результатах деятельности НАБУ, поскольку она ничего не знает об успехах бюро за 10 лет работы, помимо нескольких "заказных политических расследований".

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала переписки экс-главы офиса Зеленского с гадалкой, записанной в контактах как "Вероника Фэншуй" и консультировавшей его по различным вопросам. Например, она рекомендовала ему вовремя покинуть Украину. Сам Ермак отрицает свою связь с Аникиевич.