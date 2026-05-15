Астролог, с которой советовался Ермак, не пришла на заседание комиссии Рады

Москва15 мая Вести.Астролог, с которой по кадровым вопросам советовался бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, не пришла на заседание следственной комиссии украинского парламента.

Веронику Аникиевич пригласили на заседание комиссии Рады в пятницу, но она не пришла. Депутаты обратились в полицию, чтобы они ее вызвали на следующее заседание, которое пройдет 25 мая.

По данным украинской прокуратуры, во время работы во главе офиса Зеленского Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.

Журналисты выяснили, что 51-летней жительнице Киева зовут Вероника Аникиевич. Она называет себя консультантом по астрологии.

Самого Ермака сейчас судят за легализацию денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Он находится под стражей. Сумма для внесения залога составляет 140 миллионов гривен (233 млн рублей или 3,1 млн долларов); уже собрали 44,5 млн гривен.