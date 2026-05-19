Москва19 маяВести.Астролог бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Аникиевич утверждает, что главу киевского режима ждет сложный 2026 год. Зеленского ожидает борьба не на жизнь, а на смерть, сообщает РИА Новости со ссылкой на посты гадалки в соцсетях.
Гадалка посоветовала Зеленскому перестать "играть в демократию".
Антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала в суде фрагменты переписки Ермака с Аникиевич, предоставлявшей оккультные услуги.
Как оказалось, Ермак постоянно обращался к Аникиевич за советами. Ермак присылал Аникевич, которая записана у него в телефоне как "Вероника Фэншуй", имена своих политических противников, в том числе сотрудников антикоррупционных ведомств.