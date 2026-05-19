Гадалка "Вероника Фэншуй" предрекла Зеленскому борьбу не на жизнь, а на смерть Гадалка Ермака "Вероника Фэншуй" предсказала Зеленскому сложный 2026 год

Москва19 мая Вести.Астролог бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Аникиевич утверждает, что главу киевского режима ждет сложный 2026 год. Зеленского ожидает борьба не на жизнь, а на смерть, сообщает РИА Новости со ссылкой на посты гадалки в соцсетях.

Посмотрела Соляр (астрологический прогноз на год - прим. ред.) Зеленского на 2026. Год не будет простым, речь идет о борьбе не на жизнь, а на смерть приводит РИА Новости сообщение Аникиевич

Гадалка посоветовала Зеленскому перестать "играть в демократию".

Антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала в суде фрагменты переписки Ермака с Аникиевич, предоставлявшей оккультные услуги.

Как оказалось, Ермак постоянно обращался к Аникиевич за советами. Ермак присылал Аникевич, которая записана у него в телефоне как "Вероника Фэншуй", имена своих политических противников, в том числе сотрудников антикоррупционных ведомств.