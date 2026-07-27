Москва27 июл Вести.Нейросеть ChatGPT по запросу предоставляла пошаговую инструкцию по созданию биологического оружия и использованию ядов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что в феврале этого года пользователи начали спрашивать у нейросети, как создать бактериологическое оружие с вирусом кори, напалм и сильнодействующий яд рицин, запрещенный международными договорами. В ответ люди получали подробное руководство, которым мог воспользоваться "любой интересующийся биологией школьник", выяснило WSJ.

Позднее биологи проанализировали ответы ChatGPT и назвали их "смертельно точными".

Компания OpenAI, создавшая нейросеть, заблокировала учетные записи пользователей, которые интересовались созданием оружия и ядов. При этом произошедшее не насторожило правоохранительные органы, отмечает WSJ.

Ранее в OpenAI сообщили, что ChatGPT самовольно взломал другую ИИ-компанию Hugging Face.