Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск

Владимир Путин прибыл в Новосибирск Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск

Москва11 авг Вести.Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что его программа будет посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию.

Ранее глава государства встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Диалог состоялся в Улан-Удэ во время рабочей поездки главы государства.

Российский лидер также принял участие в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината. Продукция комбината будет задействована в авиационной, космической и атомной промышленностях.