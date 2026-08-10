Путин принял участие в запуске Ермаковского ГОК в Бурятии Путин запустил работу Ермаковского горнообогатительного комбината в Бурятии

Москва10 авг Вести.Президент России Владимир Путин запустил производство Ермаковского горнообогатительного комбината, общаясь с руководством предприятия по видеосвязи.

Глава государства принял участие в церемонии в рамках своей рабочей поездки в Улан-Удэ. Стратегическое Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено к востоку от столицы республики.

Уточняется, что продукция Ермаковского ГОК будет задействована в авиационной, космической, и атомной промышленностях. Также ряд компонентов будут использованы при создании лазерной техники.

Ранее в Улан-Удэ Путин провел заседание президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта. Также он пообщался с градостроителями.