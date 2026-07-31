Путин призвал РЖД не забывать про вывоз угля из Кемеровской области

Путин призвал российских железнодорожников не забывать про горняков Путин призвал РЖД не забывать про вывоз угля из Кемеровской области

Москва31 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову обеспечить вывоз угля из Кемеровской области.

31 июля состоялась встреча Путина с Белозеровым. Главными темами разговора стали показатели работы РЖД, развитие квантовых сетей, а также экономическая устойчивость перевозчика.

Не забывайте, горняков не забывайте. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль отметил глава государства

Белозеров, в свою очередь, ответил, что поручение президента неукоснительно выполняется.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что большая часть угля из региона отправляется в инновационных вагонах.