Москва31 июлВести.Президент РФ Владимир Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову обеспечить вывоз угля из Кемеровской области.
31 июля состоялась встреча Путина с Белозеровым. Главными темами разговора стали показатели работы РЖД, развитие квантовых сетей, а также экономическая устойчивость перевозчика.
Не забывайте, горняков не забывайте. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыльотметил глава государства
Белозеров, в свою очередь, ответил, что поручение президента неукоснительно выполняется.
Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что большая часть угля из региона отправляется в инновационных вагонах.