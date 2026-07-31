Москва31 июлВести.Президент РФ Владимир Путин попросил главу РЖД Олега Белозерова не забывать о горняках и вывозе из Кемеровской области угля. Встреча Путина и Белозерова прошла в Кремле в пятницу.
Белозеров указал, что компания четко выполняет поручение главы государства по обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.
Не забывайте, горняков не забывайте. Понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятносказал в ответ Путин
Белозеров на встрече с президентом также доложил, что РЖД устойчива как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения производства.