Глава РЖД рассказал об устойчивом финансовом положении компании Глава РЖД Белозеров доложил Путину о хорошей прибыли компании

Москва31 июл Вести.ОАО "Российские железные дороги" с финансовой точки зрения чувствует себя устойчиво. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что у компании хорошая чистая прибыль и отличные показатели долга.

При этом компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчиво, но и в том числе с финансовой точки зрения сказал Белозеров

Глава РЖД также сообщил, что погрузка на экспорт за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 3,4%.

Ранее он заявил, что переезд РЖД в регионы касается исключительно части компании.