Москва31 июлВести.ОАО "Российские железные дороги" с финансовой точки зрения чувствует себя устойчиво. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что у компании хорошая чистая прибыль и отличные показатели долга.
При этом компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчиво, но и в том числе с финансовой точки зрениясказал Белозеров
Глава РЖД также сообщил, что погрузка на экспорт за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 3,4%.
Ранее он заявил, что переезд РЖД в регионы касается исключительно части компании.