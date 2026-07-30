РЖД рассчитывают на возврат инвестиций при изменении концессии в Армении Белозеров: РЖД ждут возврата вложений при пересмотре концессии в Армении

Москва30 июл Вести.РЖД намерены и дальше выполнять условия концессионного соглашения с Арменией, однако в случае его изменения или прекращения по инициативе Еревана рассчитывают на возврат вложенных средств. Об этом ТАСС заявил глава компании Олег Белозеров.

Концессионное соглашение было заключено в 2008 году, его стороной также выступает правительство Армении.

Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций сказал Белозеров

По его словам, российская сторона последовательно и в полном объеме выполняет все обязательства по соглашению.

Глава РЖД также отметил, что благодаря концессии Армения получила современную железнодорожную инфраструктуру без необходимости финансировать ее восстановление и содержание из бюджета. Белозеров добавил, что вся прибыль направлялась на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру ни разу не выплачивались.

Ранее стало известно, что Армения готова восстановить железные дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном. При этом республика не собирается прибегать к помощи РФ.