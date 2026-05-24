Армения восстановит жд/пути в Турцию и Азербайджан без помощи РФ, заявил Пашинян

Москва24 мая Вести.Армения намерена самостоятельно реконструировать железные дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, страна не будет прибегать к помощи России в этом проекте.

С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя, хотя есть концессионное соглашение (с РЖД - ИФ), мы сделаем инвестиции, мы отремонтируем железную дорогу, восстановим ее, и железнодорожный путь будет открыт заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании, его слова приводит "Интерфакс"

Кроме того, он сообщил, что железная дорога Ахалкалаки - Карс (Грузия - Турция) готова к использованию для транзита армянских товаров в обоих направлениях.

В Армении железнодорожная инфраструктура находится под управлением компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - дочернего предприятия российского ОАО "РЖД". Компания работает на основании концессионного соглашения от 2008 года, срок действия которого составляет 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян обращался к российской стороне с просьбой о срочной реконструкции ключевых участков, соединяющих Армению с Азербайджаном и Турцией. Речь шла о восстановлении путей от Ерасха до границы с Нахичеванью, от Иджевана до Газаха и от Ахурика до турецкой границы.