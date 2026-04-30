Пашинян: армянские пограничники заменят российских на границе с Турцией и Ираном Пашинян сообщил о поэтапной замене российских пограничников на армянских

Москва30 апр Вести.Армянские пограничники поэтапно заменят своих российских коллег, которые охраняют границу Армении с Ираном и Турцией, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он сослался на договор, подписанный с РФ в 1990-х годах, согласно которому параллельно с развитием возможностей погранвойск Армении армянские пограничники должны постепенно взять под контроль государственную границу.

Хочу отметить, что мы также платим российским пограничникам за охрану границы. Были случаи, когда российские партнеры поднимали вопрос о повышении этих выплат, поскольку текущих средств недостаточно для предоставления данной услуги сказал Пашинян журналистам, его слова приводит РИА Новости

По словам премьера, армянское правительство анализирует возможность перенаправления средств, которые пришлось бы израсходовать в связи с увеличением выплат, на усиление потенциала собственных пограничных сил.

Постепенно, по мере роста наших ресурсов, мы могли бы брать под контроль все больше участков границы указал политик

Как считает Пашинян, российская сторона могла бы и дальше действовать в рамках финансовых параметров, приемлемых для Армении, тогда как оставшуюся часть контроля Ереван будет поэтапно принимать на себя. Именно это, по сути, и заложено в соответствующем соглашении, указал он.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что отношения Москвы и Еревана уже дошли до своеобразной "точки невозврата".