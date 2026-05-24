Пашинян заявил об открытии ж/д маршрута из Армении в ЕС через Грузию и Турцию

Москва24 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об открытии для грузоперевозок железной дороги Ахалкалаки – Карс. По его словам, маршрут стал доступен для экспорта из Армении и импорта в страну.

Пашинян назвал это важным событием для экономики республики и поблагодарил партнеров из Турции и Грузии.

Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки – Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии написал он в своем канале в Telegram

По словам премьер-министра Армении, республика уже имеет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а через Россию и Казахстан – с Китаем. Теперь, как отметил Пашинян, через Грузию и Турцию открыт железнодорожный путь к Европейскому союзу.

Он также заявил, что в ближайшее время ожидается открытие железнодорожных маршрутов Армения – Турция, Армения – Азербайджан и Армения – Иран через Нахичевань.