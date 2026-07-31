Москва31 июлВести.Развиваемая "Российскими железными дорогами" (РЖД) сеть квантовых коммуникаций должна быть экономически эффективной для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер встретился в Кремле с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о развитии сетей квантовых коммуникаций, создаваемых по поручению президента.
Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, она будет прибыльнойсказал Путин
Магистральная квантовая сеть обеспечивает высокую скорость надежной передачи данных при минимальных рисках взлома и перехвата управления. Она необходима для работы беспилотных поездов.
Ранее замглавы правительства РФ Виталий Савельев заявил, что протяженность таких сетей сейчас достигает восьми тысяч километров. К 2030 году ее планируют увеличить до 15 тысяч.