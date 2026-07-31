Путин заявил, что квантовая сеть РЖД должна быть полезной и прибыльной Путин выразил надежду на прибыльность квантовой сети РЖД

Москва31 июл Вести.Развиваемая "Российскими железными дорогами" (РЖД) сеть квантовых коммуникаций должна быть экономически эффективной для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер встретился в Кремле с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о развитии сетей квантовых коммуникаций, создаваемых по поручению президента.

Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, она будет прибыльной сказал Путин

Магистральная квантовая сеть обеспечивает высокую скорость надежной передачи данных при минимальных рисках взлома и перехвата управления. Она необходима для работы беспилотных поездов.

Ранее замглавы правительства РФ Виталий Савельев заявил, что протяженность таких сетей сейчас достигает восьми тысяч километров. К 2030 году ее планируют увеличить до 15 тысяч.