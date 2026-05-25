Путин: власти Омской области не должны бросать проблему с обманутыми дольщиками

Москва25 мая Вести.Руководство Омской области не должно оставлять без внимания проблему с обманутыми дольщиками. Об этом заявил президента России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Виталием Хоценко.

По словам губернатора, проблема обманутых дольщиков сохраняется, однако руководство никого не бросает, несмотря на то, что в федеральный перечень они не входят.

Слушайте, а что у вас продолжается проблема с обманутыми дольщиками? … Не бросайте это, доведите до конца сказал Путин

30 марта сообщалось, что прокуратура Москвы защищает права семьи участника спецоперации, которую обманул частный подрядчик.