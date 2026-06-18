Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане Путин одобрил запуск нового завода в Татарстане

Москва18 июн Вести.Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи разрешил запустить новый завод в Татарстане, передает ТАСС.

Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатацию обратились на церемонии запуска к российскому лидеру

Также сотрудники предприятия поинтересовались, можно ли "приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ".

Разрешаю ответил российский лидер

Ранее главред RT Маргарита Симоньян назвала милосердие главной чертой российского лидера Владимира Путина.