Москва18 июнВести.Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи разрешил запустить новый завод в Татарстане, передает ТАСС.
Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатациюобратились на церемонии запуска к российскому лидеру
Также сотрудники предприятия поинтересовались, можно ли "приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ".
Разрешаюответил российский лидер
Ранее главред RT Маргарита Симоньян назвала милосердие главной чертой российского лидера Владимира Путина.