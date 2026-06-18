Москва18 июн Вести.Милосердие является главной чертой российского лидера Владимира Путина, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому профессору Чжану Вэйвэю.

По ее словам, уверенность и дерзость Путина не мешают ему сохранять человечность.

Путин Владимир Владимирович - это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека. И она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие