Симоньян рассказала, к кому безжалостен Путин Симоньян: Путин милосерден к своим, а к чужим – безжалостен

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин милосерден к своим, а к чужим – безжалостен. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В одном из интервью китайскому журналисту Симоньян сказала, что Владимир Путин очень милосердный человек.

Последнее, что я имела в виду – это Украину. Я имела в виду совершенно другие вещи, о которых я просто знаю, как он относился действительно евангельски к людям в определенных ситуациях. Тут же вся западная пресса начала писать, как обычно, что "Геббельс в юбке сравнил Путина с Христом". Это же надо из этой цитаты вот такие вещи написать … Но я хочу им ответить, что я имела в виду, что он милосердный к своим, оказавшимся в тяжелой ситуации или оступившимся. А к чужим, … мне кажется, все-таки безжалостный. И идет до конца. Мы это помним с первой … встречи, … когда он сказал замечательную фразу "мочить в сортире". Мы же помним ее до сих пор. И нет никаких сомнений, что так и будет сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что война на Украине завершится уже завтра, если США перестанут поддерживать Киев.