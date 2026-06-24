Симоньян о послании "России сегодня" для мира: русские не хотят войны

Симоньян назвала главное послание "России сегодня" для мира Симоньян о послании "России сегодня" для мира: русские не хотят войны

Москва24 июн Вести.Русские не хотят войны и не несут никакой угрозы миру – это главное послание медиагруппы "России сегодня", заявила ее главный редактор Маргарита Симоньян в беседе с ИС "Вести".

Она напомнила: история страны доказывает, что Россия "не участвует в войне, а побеждает в ней".

"Мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути". Помните? Вот такое послание мы продолжаем нести. Хотят ли русские войны? Конечно, не хотят. Мы в ней не участвуем, мы в ней побеждаем. Мы не несем никакой угрозы миру. Мы несем миру ценности гуманизма, о которых он подзабыл сказала Симоньян

Медиагруппа "Россия сегодня" отмечает 85-летие. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам медиагруппы. Российский лидер подчеркнул: нынешний коллектив продолжает творческие традиции своих предшественников.