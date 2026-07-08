Симоньян: мне плевать на то, что говорят на Западе про RT Симоньян заявила, что не реагирует на критику RT на Западе

Москва8 июл Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей безразлично, как в Европе на Западе оценивают деятельность RT. Об этом она сказала в интервью швейцарскому журналисту, главному редактору и издателю еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю, текст передает RT.

Журналист напомнил, что в европейских странах и на Западе в целом RT нередко называют "полномасштабной российской пропагандой, а не журналистикой", и спросил Симоньян, как она отвечает на подобные обвинения и подозрения.

Мне плевать на то, что они говорят. Кто они такие, чтобы я им отвечала? сказала Симоньян

По ее словам, те, кто выступает с подобными оценками, не являются для нее авторитетами, перед которыми она должна оправдываться. Симоньян также сослалась на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, по ее воспоминаниям, однажды резко ответил одному из британских министров, поставив под сомнение его право читать нотации. Симоньян отметила, что этот ответ отражает и ее позицию по отношению к критике RT на Западе.

Ранее Симоньян рассказала, к кому безжалостен президент России Владимир Путин.