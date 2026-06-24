Симоньян отметила, что русские земли собираются вежливо, насколько это возможно Симоньян: русские земли собирают настолько вежливо, насколько это возможно

Москва24 июн Вести.Россия собирает русские земли и делает это вежливо, насколько это возможно, заявила ИС "Вести" главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она выразила надежду, что спецоперация завершится победой России.

Мы собираем потихоньку русские земли, делаем это, насколько это возможно вежливо. Помните, Крым — вежливые люди… Все надеемся, что это закончится нашей победой сказала Симоньян

Также она напомнила, что Россия не несет угрозу миру, а транслирует ценности гуманизма, о которых позабыли в Европе.

Мы опираемся на те самые европейские ценности, которые когда-то назывались таковыми, а теперь совершенно исчезли из Европы добавила она

Ранее Симоньян рассказала о послании России для всего мира, которое гласит, что русские не хотят войны.