Симоньян: Россия в ходе СВО достигает объявленных целей Симоньян об СВО: Россия не эскалирует ситуацию, а достигает объявленных целей

Москва12 июл Вести.Россия выполняет ранее заявленные цели СВО, заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В эфире она поделилась, что на днях общалась с жителем Швейцарии, который стал поддерживать европейскую точку зрения по украинскому конфликту. Однако, указала Симоньян, в беседе своему визави она привела собственные аргументы.

Мы делаем ровно то, о чем наш Верховный главнокомандующий объявил в 2022 году. Он объявил: мы освобождаем Донбасс, гарантируем нейтральный статус Украины и проводим денацификацию. Скажите, пожалуйста, мы Донбасс освободили? Нет. Сколько осталось, 5%? Но осталось. Мы это доделываем. Мы нейтральный статус Украины гарантировали? Что-то не похоже. Я не видела никаких таких заявлений заявила она

Симоньян подчеркнула, что не Россия усугубляет течение украинского конфликта, а именно западные страны.

Говорю, мы не эскалируем. Мы делаем ровно то же самое, что было объявлено как цели СВО. Это вы превратили СВО, небольшую специальную военную операцию, которая была бы завершена за две недели, пока вы не вмешались, это вы превратили ее в прелюдию к третьей мировой войне заметила она

Ранее Симоньян заявила, что на Украине не осталось своего оружия, они используют исключительно западные поставки.