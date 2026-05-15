Москва15 мая Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает, что американские президенты ведут очень расслабленную жизнь и мы "завидовать будем, как говорил Сталин". Такое мнение она выразила в комментарии ИС "Вести".

Симоньян назвала президента США Дональда Трампа взрослым человеком.

Трамп человек взрослый. Он любит играть в гольф, внуков своих и прочее. Американские президенты последние десятилетия существования Соединенных Штатов очень расслабленную ведут жизнь. Завидовать будем, товарищ Берия, как говорил Сталин отметила она

Ранее сообщалось, что во время официального ужина с председателем Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп посмотрел в меню китайского лидера, когда тот отошел. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Трамп с 13 по 15 мая находился в Китае с государственным визитом. Как сообщает Reuters, встреча была полна торжественных мероприятий: от приемов с марширующими солдатами до роскошных банкетов и частных экскурсий по бывшему императорскому саду, а Трамп неоднократно рассыпался в похвалах в адрес хозяина, отмечая его теплоту и авторитет.