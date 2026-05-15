Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп вынужден договариваться с Китаем, поскольку иные методы, например, ввод пошлин, не сработали. Об этом ИС "Вести" заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она отметила, что США и Китай являются крупнейшими экономиками мира, и на этом фоне происходят закономерные разговоры о торговых войнах.

Они ж там про торговые войны говорят. Вы не сравнивайте наши (России. – Прим. ред.) товарообороты ни с одной, ни с другой страной, и их товарообороты друг между другом. Это две главные экономики. Тоже неприятно, конечно. Я бы предпочла, чтобы мы были главной экономикой мира. Но мы в силу трагических судеб во многом нашей истории, начиная с Татаро-монгольского ига, все-таки главной экономикой мира не были никогда. Еще станем. Я надеюсь на это. Ну надо же смотреть правде в глаза – две крупнейшие экономики мира. Безусловно, от них это зависит. Трамп попытался придавить Китай, торговые пошлины [вводил]. Ну и что? Обжегся, пришлось договариваться отметила Симоньян

Президент США Дональд Трамп был с государственным визитом в Пекине с 13 по 15 мая. Его сопровождали руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.

По словам главы Белого дома, Китай намерен инвестировать сотни миллиардов долларов в США, также Пекин согласился покупать американскую нефть. Кроме того, сообщил Трамп, ему удалось достичь взаимопонимания с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по проблемам Ирана и Тайваня.