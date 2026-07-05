Симоньян не сомневается в желании Трампа развивать отношения с Россией Симоньян: Трамп напоминает героя из американского фильма "Красотка"

Москва5 июл Вести.Президент США Дональд Трамп действительно хотел бы выстраивать потрясающие отношения с Россией. Так главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала Владимиру Соловьёву телефонный разговор американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, пока неизвестно, позитивным ли для России был разговор двух президентов, но инициатива Трампа показывает, что он на самом деле желает развивать с Москвой какие-то совместные проекты.

Он мне напоминает одного из второстепенных героев американского замечательного знаменитого фильма "Красотка", который, наверное, многие помнят. Там есть эпизод, когда владелец, руководитель большой компании, строящей корабли, со своим вчерашним вроде бы конкурентом помирились. И он говорит: "Мы будем строить корабли, большие-большие-большие корабли". Вот когда Трамп обо всем этом говорит, он очень похож на этого героя провела аналогию Симоньян

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Разговор продлился 1 час 25 минут. Стороны, в частности, обсудили урегулирование украинского конфликта.