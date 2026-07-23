Москва23 июл Вести.Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски в интервью РИА Новости охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как культурного и высокообразованного человека, наделенного способностью "считывать людей".

По словам историка, за десять лет жизни в Москве он несколько раз встречался с главой государства.

Это человек исключительной культуры и образования утверждает Малиновски

Он также добавил, что российский лидер может "за секунду проанализировать ситуацию" и сразу понять, что за человек перед ним.

Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает поделился собеседник агентства

Малиновски особо отметил первую встречу с Путиным в 2015 году во время празднования Парада Победы в Москве, которая произвела на него грандиозное впечатление.

Ранее американский актер Стивен Сигал заявил, что Путин является величайшим лидером в мире.