Москва11 июлВести.Американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал считает, что президент Росси Владимир Путин является величайшим лидером в мире.
Такое мнение он выразил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в миресказал Сигал
Кроме того, Сигал оценил американского коллегу президента РФ - Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского. Первого он охарактеризовал как человека с собственным стилем, а второго – как актера, которым он всегда и был.
Ранее Стивен Сигал заявил, что для него было бы честью получить звания заслуженного или народного артиста России.