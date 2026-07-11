Стивен Сигал в беседе с западной прессой назвал Путина величайшим лидером в мире

Стивен Сигал в интервью западной прессе назвал Путина величайшим лидером в мире Стивен Сигал в беседе с западной прессой назвал Путина величайшим лидером в мире

Москва11 июл Вести.Американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал считает, что президент Росси Владимир Путин является величайшим лидером в мире.

Такое мнение он выразил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире сказал Сигал

Кроме того, Сигал оценил американского коллегу президента РФ - Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского. Первого он охарактеризовал как человека с собственным стилем, а второго – как актера, которым он всегда и был.

Ранее Стивен Сигал заявил, что для него было бы честью получить звания заслуженного или народного артиста России.