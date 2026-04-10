Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин является рациональным и уверенным в своих решениях лидером, поделился мнением с агентством ТАСС международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций, отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

В интервью он также рассказал, каким главой государства видит президента США Дональда Трампа. По словам Маска, и Путин, и американский лидер очень рациональны.

Особенно Путин – совершенно очевидно, что это очень рациональный человек. Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции. А Трамп – с огромным жизненным опытом считает Маск

Кроме того, он выразил мнение, что при возобновлении диалога лидеры государств смогли бы быстро прийти к договоренностям несмотря на то, что их результат не обязательно устроил бы другие стороны.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным договориться легче, нежели с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома удивлен нежеланием Зеленского заключать сделку по урегулированию конфликта на Украине.