Внук де Голля: Путин — мудрый человек, которого я уважаю Внук де Голля: испытываю к Путину глубокое уважение

Москва5 июл Вести.Внук первого президента Франции генерала Шарля де Голля (1959-1969), глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, которого он глубоко уважает. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам де Голля, российский лидер верит в логику равновесия и в мир.

Ваш президент - мудрый человек, к которому я испытываю глубокое уважение. Он знает, что это война на истощение, что у европейцев и у Запада нет средств для реализации своей политики по экономическим, моральным и географическим причинам. Поэтому нам нужно надеяться, нужно заключить мир, как того желает ваш президент, как и я искренне желаю отметил де Голль

Внук бывшего французского лидера выразил надежду, что в итоге здравый смысл восторжествует.

Нужна, очевидно, политическая воля, и у вашего президента она есть... я желаю, и этому положено начало, чтобы европейские страны воплотили эту волю к диалогу с Россией, волю к партнерству сказал он

Ранее Пьер де Голль отметил, что только 25% французов доверяют местным СМИ в вопросах освещения обстановки на Украине. По его словам, граждане Франции понимают, что им лгут.