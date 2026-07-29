Москва29 июл Вести.Главным качеством для государственного деятеля является не организованность или наличие хорошего образования, а умение любить человека и чувствовать его боль как свою собственную. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Создаем сейчас волонтерский корпус правозащитников рядом с уполномоченным по правам человека. Это очень важно. Президент сказал важную фразу о том, что очень важно чувствовать боль другого человека как свою собственную. И когда сегодня мне задают вопрос: "А что самое важное для политика? Что самое важное в работе государственного деятеля?", сначала кажется, что быть организованным, быть образованным, а на самом деле самое главное – это любить человека сказала она

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вспомнил одно из выступлений президента РФ Владимира Путина в 2000-е годы перед школьниками и студентами в Приволжском федеральном округе, где его спросили о главном качестве, которым должен обладать президент. Глава государства ответил, что главное качество президента – умение чувствовать боль другого человека как свою собственную.