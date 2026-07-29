Москва29 июл Вести.Хороший политик должен любить людей. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Когда сегодня мне задают вопрос: "А что самое важное для политика?" … Сначала кажется, что быть организованным, быть образованным. На самом деле самое главное – это любить человека. И если ты любишь человека, ты для него стараешься сделать максимальное, что ты можешь, максимально помочь. Вот в работе уполномоченный по правам человека очень часто приходят обращения. Ты читаешь это обращение и понимаешь, что в нем столько человеческой боли, столько проблем, которые касаются абсолютно разные органы власти. И с одного обращения порой готовишь запросы в пять-шесть, порой семь ведомств сказала она

Также Лантратова добавила, что только в таком случае человек может получить реальную помощь.

И вот если немного перестроить свою работу, ориентировавшись не на вопрос, что страна сделать должна для тебя. А что ты можешь делать для своей страны, а ориентируясь на вот человеческое отношение к людям, то тогда действительно политический лидер может стать лидером, может работать и помогать своей стране отметила омбудсмен

Ранее Лантратова рассказала, что всю жизнь занимается защитой прав человека, и уже с юных лет остро чувствовала несправедливость.